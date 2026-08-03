Сборная Украины после Лиги наций-2026 узнала свою позицию в мировом рейтинге FIVB
Наша команда впервые в истории сыграла в плей-офф турнира
Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг мужских сборных после завершения Лиги наций сезона-2026.
Сборная Украины осталась 11-й в мировом рейтинге.
Наша команда в этом сезоне впервые в истории вышла в плей-офф Лиги наций, завершив основной этап на 7-й позиции (7 побед в 12 матчах).
В четвертьфинале украинцы проиграли Польше – лидеру рейтинга.
Рейтинг мужских сборных FIVB:
1. Польша – 407,56 очка
2. Италия – 355,84
3. Россия – 352,10
4 (5). Словения – 344,53
5 (6). США – 344,41
6 (4). Япония – 333,33
7. Бразилия – 312,13
8. Франция – 302,59
9 (10). Болгария – 272,25
10 (9). Турция – 268,49
11. Украина – 247,16
Напомним, сборная Польши по волейболу выиграла Лигу наций-2026, обыграв США в финале.