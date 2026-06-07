Денис Седашов

Капитан женской сборной Украины по волейболу Светлана Дорсман поделилась мыслями после неудачи в четвертом туре Лиги наций. Сине-желтые вели по сетам 2:0, но уступили команде Франции на тай-брейке. Слова приводит Суспільне Спорт.

По словам волейболистки, ключевым фактором в игре стал прием соперниц, который они смогли стабилизировать по ходу встречи.

Я думаю, этот матч был сложным, потому что в первых двух сетах Франция плохо принимала. А когда они исправили эту проблему и начали играть быстро, мы плохо сыграли в защите на блоке. С того момента мы начали нервничать. В целом, это был хороший матч. Мы хотели закончить неделю с двумя победами. У нас был накануне товарищеский матч с Францией, и там мы тоже играли хорошо, но сегодня Франция проделала отличную работу. Мы немного разочарованы, но у нас впереди две недели — будем готовиться к следующим матчам. Светлана Дорсман

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