Верховен: «Не думаю, что в реванше будет лучшая версия Усика»
Кикбоксер оценил форму украинца в их первом противостоянии в Египте
около 2 часов назадПодписаться в
Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен (1-1, 1 КО) прокомментировал поражение от обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО). Спортсмен отметил, что украинец подошёл к поединку в оптимальной форме, поэтому в потенциальном реванше вряд ли продемонстрирует существенный прогресс. Слова приводит Inside The Ring.
Честно говоря, я не думаю, что в реванше будет лучшая версия Усика. Почему я так говорю? Я не знаю его очень хорошо, но оцениваю как человека так: Усик — чемпион, он всегда тренируется, всегда готовится, всегда делает свою работу. Поэтому мне не кажется, что он недооценил меня.
Да, он был тяжелее, но, возможно, Усик сделал это осознанно или он адаптируется к этой весовой категории и набирает немного больше. Я не знаю.
Мне кажется, что мы сражались против лучшей версии Усика. Да, мы были непредсказуемыми, мы предложили то, чего он никогда не видел раньше.
Напомним, Александр Усик одержал победу над Рико Верхувеном техническим нокаутом в 11-м раунде, после чего организаторы и промоутеры шоу раскритиковали действия рефери на ринге.
В Великобритании назвали двух боксеров, способных победить Усика.