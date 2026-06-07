Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен (1-1, 1 КО) прокомментировал поражение от обладателя титулов WBA, WBC и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО). Спортсмен отметил, что украинец подошёл к поединку в оптимальной форме, поэтому в потенциальном реванше вряд ли продемонстрирует существенный прогресс. Слова приводит Inside The Ring.

Честно говоря, я не думаю, что в реванше будет лучшая версия Усика. Почему я так говорю? Я не знаю его очень хорошо, но оцениваю как человека так: Усик — чемпион, он всегда тренируется, всегда готовится, всегда делает свою работу. Поэтому мне не кажется, что он недооценил меня.

Да, он был тяжелее, но, возможно, Усик сделал это осознанно или он адаптируется к этой весовой категории и набирает немного больше. Я не знаю.

Мне кажется, что мы сражались против лучшей версии Усика. Да, мы были непредсказуемыми, мы предложили то, чего он никогда не видел раньше.