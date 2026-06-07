Женская сборная Украины по волейболу уступила Франции в Лиге наций, ведя 2:0 по сетам.
Француженки одержали свою первую победу на турнире
24 минуты назадПодписаться в
Фото: volleyballworld.co
Женская сборная Украины по волейболу провела четвертый матч в Лиге наций. Сине-желтые потерпели поражение от национальной команды Франции.
Украинские волейболистки уверенно начали встречу, закрыв первые две партии со счетом 25:18 и 25:15. Однако с третьего сета француженки перехватили инициативу, сократили отставание, а затем сравняли счет по сетам.
На тай-брейке сборная Франции дожала украинскую команду (15:10), одержав свою первую победу в текущем розыгрыше турнира.
Лига наций. 4-й тур
Украина — Франция 2:3 (25:18, 25:15, 20:25, 19:25, 10:15)
Украинки набрали 3 очка и занимают 15-е место в Лиге наций.
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