Олег Шумейко

Доигровщик сборной Украины Дмитрий Янчук высказался Суспильное Спорт о матче с Италией и подвел итоги выступления на чемпионате мира-2025.

О поражении от Италии в заключительном туре группового этапа ЧМ

На мой взгляд, замечательная игра. Мы боролись до конца, несмотря на счет. Италия провела просто идеальный матч, минимум ошибок. Все сильные подачи, которые мы выполняли, хорошо принимались, в 2-3 метрах от сетки. Нечего больше добавить, очень хорошая (игра) от Италии.

О игре Украины в первых двух сетах

Первый сет? Мы шли на равных всю партию, вышел центральный блокирующий на подачу и планером просто выбил нас из приема. После этого у нас пошел провал.

(Второй сет) Что могу добавить. Все то, что говорил перед этим: Италия очень хорошо и собрано (играет) в блоке-защите. Нам просто не хватало того, что они делали.

О том, насколько удалось выложиться в решающей игре для Украины на ЧМ

Я просто старался выполнять свою работу и не выдумывать. Пытался выложиться на максимум – думаю, у меня это получилось. Возможно, не до конца, статистику не видел, но я старался на 100%.

О итогах выступления Украины на мировом первенстве на Филиппинах

Уверен, что могли лучше. Особенно в игре с Бельгией не показали свою игру. Думаю, (в матче с Италией) играли лучше, чем (против Бельгии). Каков был сезон? Это первый сезон, когда мы играем на таком уровне, как Лига наций: 12 матчей и все очень высокого класса, сложные. Думаю, что мы как игроки выросли, потому что когда ты играешь против топовых игроков и команд, то только растешь.

