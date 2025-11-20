Олег Шумейко

Украинский дуэт Татьяны Лазаренко и Дарьи Романюк завершил выступления на чемпионате мира-2025 по пляжному волейболу.

«Сине-желтые» в 1/8 финала плей-офф уступили лидеркам мирового рейтинга бразильянкам Тамеле и Виктории. Отметим, что тандемы встречались на групповом этапе – тогда также южноамериканки оказались сильнее благодаря победе на тай-брейке.

Чемпионат мира-2025. 1/8 финала

Тамела / Виктория – Лазаренко / Романюк 2:1 (21:18, 11:21, 15:8)

Отметим, что Лазаренко и Романюк заняли девятое место на ЧМ-2025. Это лучший результат Украины на планетарных первенствах. Еще один украинский дуэт Валентина Давидова и Ангелина Хмиль финишировали 17-ми.