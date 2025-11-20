Исторический результат для Украины. Лазаренко и Романюк завершили выступления на чемпионате мира.
Украинские спортсменки во второй раз на турнире уступили лидерам мирового рейтинга
24 минуты назад
Украинский дуэт Татьяны Лазаренко и Дарьи Романюк завершил выступления на чемпионате мира-2025 по пляжному волейболу.
«Сине-желтые» в 1/8 финала плей-офф уступили лидеркам мирового рейтинга бразильянкам Тамеле и Виктории. Отметим, что тандемы встречались на групповом этапе – тогда также южноамериканки оказались сильнее благодаря победе на тай-брейке.
Чемпионат мира-2025. 1/8 финала
Тамела / Виктория – Лазаренко / Романюк 2:1 (21:18, 11:21, 15:8)
Отметим, что Лазаренко и Романюк заняли девятое место на ЧМ-2025. Это лучший результат Украины на планетарных первенствах. Еще один украинский дуэт Валентина Давидова и Ангелина Хмиль финишировали 17-ми.