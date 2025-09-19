Доигровщик сборной Украины: «Мы очень хорошо играли в Лиге наций, и это повысило наши ожидания относительно чемпионата мира»
Полуян надеется на дальнейший прогресс команды
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
Доигровщик сборной Украины Тимофей Полуян высказался в интервью Volleyball World о выступлении команды на чемпионате мира-2025 и подвел итоги сезона:
У нас было удивительное лето. Мы очень хорошо играли в Лиге наций по волейболу, и это повысило наши ожидания относительно чемпионата мира. К сожалению, мы не добились желаемых результатов, но многому научились. Эти матчи показали, где нам нужно улучшаться, и мы будем работать над этим, чтобы вернуться сильнее в следующем году.
Пары 1/8 финала чемпионата мира-2025.