Волейбольная Лига наций, женщины. Украина – Бельгия. Видеообзор
Наша команда сохранила прописку на следующий сезон
около 1 часа назадПодписаться в
Женская сборная Украины / Фото - ФВУ
12 июля женская сборная Украины по волейболу провела заключительный, двенадцатый матч в рамках Лиги наций сезона-2026.
Наша команда обыграла сборную Бельгии в трех сетах – 25:23, 25:20, 25:13.
Обзор самых ярких моментов матча:
Напомним, женская сборная Украины по волейболу сохранила место в Лиге наций на следующий сезон.