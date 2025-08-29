Кривда Украины Сербия проиграла на старте плей-офф и не смогла защитить титул чемпионок мира
Сербки без Бошкович проиграли Нидерландам
около 1 часа назад
Фото: Volleyball World
На чемпионате мира-2025 по волейболу в Таиланде завершился первый матч плей-офф.
В 1/8 финала женская команда Сербии уступила Нидерландам на тай-брейке. Отметим, что из-за повреждения во втором матче квартета H сербкам не смогла помочь главная звезда команды Тияна Бошкович.
Чемпионат мира-2025. 1/8 финала
Нидерланды – Сербия 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)
Кстати, ЧМ-2025 подарит нам нового триумфатора мировых первенств – в 2018 и 2022 годах чемпионками мира становились именно сербки.