Олег Шумейко

В Таиланде завершился розыгрыш группового этапа чемпионата мира-2025.

По результатам выступлений в квартетах лучшей блокирующей стала Диана Мелюшкина. Украинка за 3 матча (с Сербией, Японией и Камеруном) поставила 15 блоков. Также Мелюшкина является единственной игрокиней соревнований с 5 блоками в среднем за встречу.

#Thailand2025: Diana Meliushkyna 🇺🇦 – TOP BLOCKER! 🙌🏻🧱



Ukraine’s 🇺🇦 middle blocker led the #WWCH preliminary phase at the net, finishing with 15 blocks in total 🤯. Her standout match came against Japan 🇯🇵, where she delivered a massive 11-block performance 💪🏼!



🗒️ Check the… pic.twitter.com/1JZWyIeq5K — Volleyball World (@volleyballworld) August 28, 2025

Отметим, что сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф – из квартета H дальше идут Япония и Сербия.

Итог выступления сборной Украины на ЧМ-2025.