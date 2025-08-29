Украинка стала лучшей блокирующей группового этапа чемпионата мира
Мелюшкина за 3 матча поставила 15 «блокшотов»
Фото: Volleyball World
В Таиланде завершился розыгрыш группового этапа чемпионата мира-2025.
По результатам выступлений в квартетах лучшей блокирующей стала Диана Мелюшкина. Украинка за 3 матча (с Сербией, Японией и Камеруном) поставила 15 блоков. Также Мелюшкина является единственной игрокиней соревнований с 5 блоками в среднем за встречу.
Отметим, что сборная Украины не сумела пробиться в плей-офф – из квартета H дальше идут Япония и Сербия.