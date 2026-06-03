Владимир Кириченко

Сегодня, 3 июня, женская сборная Украины по волейболу проведет стартовый матч в Лиге наций.

Наша команда сыграет против сборной США. Начало – в 18.00.

Прямая трансляция доступна на «Суспільне Спорт».

18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.

Для женской сборной Украины это дебют в Лиге наций.

Лига наций. Женщины

Украина – США

Состав сборной Украины на Лигу наций.