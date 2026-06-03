Лига наций, волейбол. Украина – США. Видеотрансляция
Наша команда проведет дебютный для себя турнир
около 3 часов назадПодписаться в
Женская сборная Украины / Фото - ФВУ
Сегодня, 3 июня, женская сборная Украины по волейболу проведет стартовый матч в Лиге наций.
Наша команда сыграет против сборной США. Начало – в 18.00.
Прямая трансляция доступна на «Суспільне Спорт».
18 сборных в течение трех игровых недель сыграют по 12 матчей каждая. 8 лучших пройдут в плей-офф, а последняя – вылетит из турнира.
Для женской сборной Украины это дебют в Лиге наций.
Лига наций. Женщины
Украина – США
Состав сборной Украины на Лигу наций.