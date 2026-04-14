Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в международном товарищеском турнире в Польше. Эти поединки станут заключительным этапом подготовки «сине-желтых» к старту в Лиге наций. Сообщает Суспільне Спорт.

Соперниками украинцев станут национальные команды Болгарии, Польши и Сербии.

Расписание матчей сборной Украины:

20 мая: Украина — Болгария

22 мая: Украина — Польша

23 мая: Украина — Сербия

Турнир пройдет с 20 по 23 мая в польских городах Сосновец и Катовице.

