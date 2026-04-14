Сборная Украины по волейболу проведет три контрольных матча перед Лигой наций
Сине-желтые сыграют против Болгарии, Польши и Сербии
28 минут назад
Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в международном товарищеском турнире в Польше. Эти поединки станут заключительным этапом подготовки «сине-желтых» к старту в Лиге наций. Сообщает Суспільне Спорт.
Соперниками украинцев станут национальные команды Болгарии, Польши и Сербии.
Расписание матчей сборной Украины:
20 мая: Украина — Болгария
22 мая: Украина — Польша
23 мая: Украина — Сербия
Турнир пройдет с 20 по 23 мая в польских городах Сосновец и Катовице.
