Главный тренер мужской команды Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал о подготовке к решающему матчу на чемпионате мира-2025 — против действующих обладателей титула национальной команды Италии. Слова приводит Суспільне Спорт.

Чтобы победить Италию, мы должны лучше сыграть в защите, а в атаке быть на уровне с ними. Но это четырехкратные чемпионы мира. У них очень большая история. Итальянский чемпионат — один из лучших в мире.

Мы должны отдать все лучшее. Если победят итальянцы — комплименты тренеру. Но хочу успокоить людей в Украине: мы будем выкладываться на максимум, на который способны.