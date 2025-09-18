Лосано – о матче с Италией: «Мы будем выкладываться на максимум»
Капитан пообещал максимальную отдачу от команды
10 минут назад
Фото: volleyballworld
Главный тренер мужской команды Украины по волейболу Рауль Лосано рассказал о подготовке к решающему матчу на чемпионате мира-2025 — против действующих обладателей титула национальной команды Италии. Слова приводит Суспільне Спорт.
Чтобы победить Италию, мы должны лучше сыграть в защите, а в атаке быть на уровне с ними. Но это четырехкратные чемпионы мира. У них очень большая история. Итальянский чемпионат — один из лучших в мире.
Мы должны отдать все лучшее. Если победят итальянцы — комплименты тренеру. Но хочу успокоить людей в Украине: мы будем выкладываться на максимум, на который способны.
