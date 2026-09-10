Мужская сборная Украины по волейболу начала Евро-2026 с победы над Израилем
Самым результативным у сине-желтых стал Дмитрий Янчук, который набрал 18 очков
Фото: cev.eu
Мужская сборная Украины по волейболу с победы стартовала на чемпионате Европы-2026.
Подопечные Рауля Лосано в четырех сетах одолели национальную команду Израиля.
Самым результативным игроком в составе сине-желтых стал Дмитрий Янчук, который набрал 18 очков.
Волейбол. Чемпионат Европы-2026
Израиль — Украина 1-3 (22:25, 19:25, 25:22, 19:25)
Следующий поединок сборная Украины проведет 11 сентября против Северной Македонии.
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