40 тысяч гривен за детский костюм! Яна Суркис показала люксовый образ полуторагодовалого сына
Кристиан Биловар и Яна пришли на день рождения сына Дениса Попова
Фото: Instagra
Дочь президента Динамо Игоря Суркиса Яна в Instagram показала новые снимки полуторагодовалого сына Александра. На ребёнке был комплект от итальянского бренда Gucci стоимостью около 900 долларов (примерно 40 тысяч гривен).
Кадры сделаны на праздновании дня рождения сына другого защитника киевского клуба — Дениса Попова. Мероприятие Яна Суркис посетила вместе с мужем, футболистом Динамо Кристианом Биловаром.
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