«Проходных игр нет»: Плотницкий поделился ожиданиями от чемпионата Европы по волейболу
Игрок национальной команды оценил календарь ЧЕ
Волейболист сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий оценил физическую готовность национальной команды накануне старта на чемпионате Европы.
Первый поединок на турнире украинская сборная проведет в четверг, 10 сентября, против Израиля. Слова приводит Суспільне Спорт.
Спортивный голод есть всегда, потому что если его не будет – можно завершать карьеру. Физически я готов. Но впереди немного нестандартный формат. Не часто играем пять матчей за шесть дней, и все они главные.
Проходных игр нет, даже думать об этом нельзя. Поэтому важно не затягивать матчи, не устраивать «праздник волейбола» из пяти партий.
Если есть возможность выигрывать 25:15 – нужно брать и не снижать агрессию. А так чувствую себя нормально, даже уже готов к следующему клубному сезону, лишь бы было здоровье.
«Первый матч всегда имеет свои вызовы»: Главный тренер сборной Украины по волейболу оценил готовность к Евро.