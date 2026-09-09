Волейболист сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий оценил физическую готовность национальной команды накануне старта на чемпионате Европы.

Первый поединок на турнире украинская сборная проведет в четверг, 10 сентября, против Израиля. Слова приводит Суспільне Спорт.

Спортивный голод есть всегда, потому что если его не будет – можно завершать карьеру. Физически я готов. Но впереди немного нестандартный формат. Не часто играем пять матчей за шесть дней, и все они главные.

Проходных игр нет, даже думать об этом нельзя. Поэтому важно не затягивать матчи, не устраивать «праздник волейбола» из пяти партий.

Если есть возможность выигрывать 25:15 – нужно брать и не снижать агрессию. А так чувствую себя нормально, даже уже готов к следующему клубному сезону, лишь бы было здоровье.