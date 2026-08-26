Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак прокомментировал поражение от команды Чехии (1:3) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2026 года.

Несмотря на негативный результат, наставник сине-желтых положительно отметил самоотдачу и настрой подопечных. Слова приводит Суспільне Спорт.

Наконец-то я увидел команду, которую хотел видеть с самого начала. Думаю, девушки поняли, как мы должны играть. Я видел огонь в их глазах сегодня на матче, так что этим могу быть доволен.

Конечно, я не доволен результатом, но уверен, что девушки оставили сегодня на площадке все лучшее, что сейчас имеют. Я действительно ценю то, как они играли.

Мы начали матч немного сонными. Потом было сложно догнать по результату. Но считаю, что со второго сета мы увидели настоящую сборную Украины.