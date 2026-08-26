«Наконец-то увидел команду, которую хотел»: Глушак оценил игру сборной Украины против Чехии на Евро-2026
Следующую игру сине-желтые проведут 27 августа против Сербии
Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак прокомментировал поражение от команды Чехии (1:3) в матче 4-го тура группового этапа чемпионата Европы 2026 года.
Несмотря на негативный результат, наставник сине-желтых положительно отметил самоотдачу и настрой подопечных. Слова приводит Суспільне Спорт.
Наконец-то я увидел команду, которую хотел видеть с самого начала. Думаю, девушки поняли, как мы должны играть. Я видел огонь в их глазах сегодня на матче, так что этим могу быть доволен.
Конечно, я не доволен результатом, но уверен, что девушки оставили сегодня на площадке все лучшее, что сейчас имеют. Я действительно ценю то, как они играли.
Мы начали матч немного сонными. Потом было сложно догнать по результату. Но считаю, что со второго сета мы увидели настоящую сборную Украины.
Заключительный матч группового раунда в борьбе за выход в плей-офф сборная Украины проведет против Сербии в четверг, 27 августа. Начало встречи — в 17:00.
Женская сборная Украины по волейболу уступила Чехии в матче ЧЕ-2026.