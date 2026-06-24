Ассистент главного тренера мужской сборной Украины по волейболу Агустин Брисколи прокомментировал победу над командой Бразилии (3:1) в Лиге наций-2026. Специалист отметил успешную интеграцию новых исполнителей и рассказал о дальнейших планах штаба Рауля Лосано. Слова приводит Суспільне Спорт.

Мы довольны игрой нашей команды. Работали командой очень усердно. Сейчас приехали новые игроки, которые не играли в первую неделю. Было очень сложно ввести их в игру, но все сработало прекрасно. Довольны тем, как сложился матч. Очень горжусь нашими игроками. Для Украины это очень трудный момент как для нации и страны. Люди, которые приехали болеть за нас — это чрезвычайно важно.

Попробуем выиграть как можно больше матчей. У нас был план выиграть три матча, один мы уже выиграли. Это очень сложный турнир, здесь нужно побеждать. Сейчас будем изучать Италию, готовиться к следующему матчу.