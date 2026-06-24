Денис Седашов

Доигровщик национальной сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий поделился эмоциями после возвращения в лагерь главной команды и оценил старт сине-желтых в Лиге наций 2026 года.

Лидер украинской команды отметил качественную игру сборной на первой игровой неделе турнира, а также рассказал о процессе восстановления игровых связей с партнерами после длительной паузы в выступлениях за национальную команду. Слова приводит Суспільне Спорт.

Сборная хорошо сыграла первую неделю. Все равно побеждать — намного лучше. Победы помогают [еще больше] побеждать. Хотя проиграли Польше, но игра была хорошей. Могли победить, но ничего. Я не думаю, что был большой разлад. Все приехали и снова отработали те тренировки, что у нас были. Достаточно хорошо подготовлены. Пока эмоций [от возвращения] нет. Завтра уже проверим это состояние. Да, это несколько другое [по сравнению с выступлениями за клуб]. И атмосфера, и как играем, какие-то тактические моменты и в каком-то плане даже технические. Меня долго не было, и связь между нами потерялась. Но мы старались найти все быстрее. Ребята хорошо сыграли первые матчи этого сезона. 100% было сложно, но будет еще сложнее. Попробуем выдерживать эту планку, которую сами себе установили. И где-то ее даже, возможно, улучшать в определенных элементах. Олег Плотницкий

24 июня сине-желтые проведут матч против Бразилии. Начало встречи в 17:30.

Плотницкий и Дрозд в ростере. Сборная Украины объявила состав на вторую неделю Лиги наций.