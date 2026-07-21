Владимир Кириченко

Волейболист сборной Украины Юрий Семенюк продлил контракт с польским Проектом Варшавой.

Он проведет в составе команды пятый сезон подряд.

В прошлом сезоне клуб впервые в истории попал в Финал четырех Лиги чемпионов. Там Проект Варшава уступил Перудже Олега Плотницкого. Также варшавцы в третий раз подряд завоевали бронзу чемпионата Польши.

«Так, я залишаюсь ще на один сезон. Будут небольшие изменения как в тренерском составе, так и в составе команды – придет определенное количество новых игроков. Новый сезон – новые цели. Точнее, цели и мотивация остаются теми же самыми. Будем работать».

После завершения сезона Проект Варшаву покинул финский тренер Томми Тийликайнен – команду возглавит итальянец Роберто Пьяцца.

Ранее Семенюк прокомментировал решение FIVB вернуть Россию в мировой рейтинг и соревнования под своей эгидой с 2027 года.