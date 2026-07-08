Денис Седашов

Капитан мужской сборной Украины по волейболу Юрий Семенюк в интервью Sport.ua прокомментировал решение Международной федерации волейбола (FIVB) вернуть россию в мировой рейтинг и соревнования под своей эгидой с 2027 года.

Украинский блокирующий жестко осудил позицию международных функционеров, назвав допуск представителей страны-агрессора к Кубку мира и Лиге наций абсолютно неприемлемым.

Это невозможно понять и принять. В Украине пятый год идет война: каждый день россия убивает мирных людей, разрушает наши города, села и их инфраструктуру. Пока россия продолжает войну против Украины, возвращение ее представителей на международные соревнования является несправедливым, неправильным и лишенным морали. Такие решения создают впечатление, будто войну можно просто не замечать. Но для всех нас она продолжается каждый день. Мы и дальше будем отстаивать позицию Украины и помнить, какой ценой сегодня живет и борется наша страна. Спорт должен объединять людей, но только тех, кто разделяет человеческие ценности, уважает свободу и ценит человеческую жизнь. Спорт — это про уважение, справедливость и ответственность. Юрий Семенюк

Женская сборная Украины по волейболу проведет матчи третьей недели Лиги наций-2026: расписание игр.