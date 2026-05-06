Семенюк завоевал бронзу ПлюсЛиги. Проект Варшава разгромил Ресовию в четвертом матче
Капитан сборной Украины не смог помочь партнёрам по команде из-за травмы
Проект Варшава стал бронзовым призером чемпионата Польши по волейболу. В четвертом матче серии за третье место команда уверенно обыграла Ассеко Ресовию.
Клуб украинского центрального блокирующего Юрия Семенюка доминировал на протяжении всей встречи. Однако сам капитан сборной Украины не смог помочь партнерам на площадке — он пропустил решающий поединок из-за травмы.
Лучшим игроком матча (MVP) был признан Кевин Тиллье, который принес победителям 13 очков.
ПлюсЛига. Матч за 3-е место. 4-я игра
Ассеко Ресовия — Проект Варшава — 0:3 (19:25, 15:25, 20:25)
Для варшавского коллектива это уже четвертый комплект бронзовых наград в истории и третий подряд.
Проект Семенюка стартовал с победы в бронзовой серии, дожал в тай-брейке Ресовию.
