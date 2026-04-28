Проект Семенюка стартовал с победы в бронзовой серии, дожал на тай-брейке Ресовию
около 4 часов назад
Проект Варшава повел в бронзовой серии польской ПлюсЛиги, обыграв Ассеко Ресовию в первом матче.
Судьба поединка решилась на тай-брейке. Наиболее продуктивным игроком стал Кевин Тилле из Варшавы (24 очка), которого признали MVP матча. Капитан сборной Украины Юрий Семенюк выходил на замену во второй партии, однако очков не набрал.
ПлюсЛига. Бронзовый финал. Первый матч
Проект Варшава — Ассеко Ресовия — 3:2 (20:25, 29:27, 24:26, 25:19, 15:11)
Счет в серии до трех побед — 1:0
Второй матч состоится 30 апреля.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
