Владимир Кириченко

Международная федерация волейбола (FIVB) на своем официальном сайте сообщила, что Федерация волейбола России официально отказалась от участия их мужской национальной команды в чемпионате мира-2027.

При этом отмечается, что FIVB продолжает консультации с организационным комитетом, Федерацией волейбола Канады, Федерацией волейбола США и другими заинтересованными сторонами касательно потенциального участия женской сборной России в чемпионате мира-2027.

В 2027 году Польша примет мужской чемпионат мира, США и Канада – женский.

Напомним, что FIVB допустила мужскую и женскую сборные России к участию в Лиге наций сезона-2027.