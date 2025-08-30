Определена первая пара четвертьфинала чемпионата мира-2025
Путёвку в полуфинал турнира в Таиланде разыграют Нидерланды и Япония
около 1 часа назад
Фото: Волейбол мира
На чемпионате мира-2025 по волейболу среди женщин состоялись первые матчи 1/8 финала турнира.
В первой встрече Нидерланды выбили победительниц ЧМ-2022 Сербию, а затем Япония победила хозяек турнира Таиланд. Таким образом, была сформирована первая пара четвертьфинала соревнований.
Чемпионат мира. 1/8 финала
Нидерланды – Сербия 3:2 (27:25, 26:24, 22:25, 20:25, 15:11)
Япония – Таиланд 3:0 (25:20, 25:23, 25:23)