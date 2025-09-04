Определены полуфинальные пары чемпионата мира
За медали будут бороться Италия, Япония, Бразилия и Турция
41 минуту назад
В Таиланде завершились четвертьфинальные матчи чемпионата мира-2025 по волейболу среди женских команд. В полуфиналы прошли победители групп B, C, E и H — Италия, Бразилия, Турция и Япония соответственно.
Чемпионат мира-2025. Четвертьфиналы
Нидерланды – Япония 2:3 (25:20, 20:25, 25:22, 22:25, 12:15)
Италия – Польша 3:0 (25:17, 25:21, 25:18)
Бразилия – Франция 3:0 (27:25, 33:31, 25:19)
США – Турция 1:3 (14:25, 25:22, 14:25, 23:25)
Полуфинальные пары
6 сентября
Япония – Турция
Италия – Бразилия
