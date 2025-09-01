Определены все пары четвертьфинала чемпионата мира-2025
8 сборных продолжат борьбу за победу в турнире
Фото: Volleyball World
В Таиланде завершились матчи 1/8 финала чемпионата мира по волейболу среди женских команд.
1 сентября определились заключительные участники четвертьфинала турнира – США обыграли Канаду 3:0 (25:18, 25:21, 25:21), а Турция расправилась со Словенией 3:0 (30:28, 25:13, 29:27).
Четвертьфинальные пары ЧМ-2025:
3 сентября
Нидерланды – Япония
Италия – Польша
4 сентября
Бразилия – Франция
США – Турция
