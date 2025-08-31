Италия обыграла Германию, Польша огорчила Бельгию в 1/8 финала ЧМ по волейболу.
Стала известна еще одна четвертьфинальная пара турнира
40 минут назад
Женская сборная Италии / Фото - FIVB
На женском чемпионате мира-2025 по волейболу определилась вторая четвертьфинальная пара турнира.
Сборная Италии обыграла Германию – 3:0. Польша одолела Бельгию – 3:2. В четвертьфинале эти команды встретятся между собой.
Следующие матчи 1/8 финала пройдут 31 августа.
Женский чемпионат мира по волейболу. 1/8 финала
Италия – Германия 3:0 (25:22, 25:18, 25:11)
Польша – Бельгия 3:2 (25:27, 25:20, 25:17, 22:25, 15:10)
Ранее была определена первая пара четвертьфинала чемпионата мира-2025.
Поделиться