Бідний пояснил, почему Украина не бойкотирует Игры-2028 даже при присутствии флага рф
Летняя Олимпиада-2028 пройдет с 14 по 30 июля
Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил, что Украина не рассматривает возможность бойкота Олимпийских игр-2028 в Лос-Анджелесе, даже в случае допуска российских атлетов под национальным флагом. Слова приводит ua.tribuna.com.
Рассматривается ли возможность бойкота Олимпиады в Лос-Анджелесе, если россияне там будут выступать под своим флагом? Не рассматривается. Мы должны быть присутствовать на международных спортивных площадках. Нельзя оставлять эту арену для россиян, чтобы они рассказывали про «русский мир», а самим самоликвидироваться и уйти. Наши спортсмены должны поднимать наш флаг и на его фоне рассказывать миру и дальше о преступлениях россиян и украинской борьбе. Так считает вся наша команда, и я думаю, что так считает вся спортивная община.
Летняя Олимпиада-2028 пройдет с 14 по 30 июля.
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