Разгром Украины, несколько сенсаций и другие результаты игрового дня чемпионата мира
14 сентября состоялось 7 матчей
24 минуты назад
На Филиппинах 14 сентября на чемпионате мира-2025 по волейболу среди мужских команд прошло 7 матчей.
Финляндия чуть не создала сенсацию, дойдя до тай-брейка с Аргентиной, Египет неожиданно обыграл Иран, Бельгия разгромила Украину, Чехия «всухую» обыграла Сербию, Франция справилась с Республикой Корея, Бразилия победила Китай, а Италия разбила Алжир.
Чемпионат мира. Групповой этап
Аргентина – Финляндия 3:2 (19:25, 18:25, 25:22, 25:22, 15:11)
Иран – Египет 1:3 (17:25, 25:16, 23:25, 20:25)
Украина – Бельгия 0:3 (16:25, 17:25, 22:25)
Сербия – Чехия 0:3 (22:25, 23:25, 20:25)
Франция – Корея 3:0 (25:12, 25:18, 25:16)
Бразилия – Китай 3:1 (19:25, 25:23, 25:22, 25:21)
Италия – Алжир 3:0 (25:13, 25:22, 25:17)
Следующий матч на чемпионате мира по волейболу Украина проведет против Алжира во вторник, 16 сентября, в 09:00 по киевскому времени.