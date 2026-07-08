«Потеряли дисциплину в концовке»: Глушак назвал причину поражения украинок от Италии
Главный тренер волейбольной сборной Украины оценил игру на старте третьей недели Лиги наций-2026
около 2 часов назадПодписаться в
Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак в флеш-комментарии подвел итоги поражения от команды Италии (1:3) на старте третьей недели Лиги наций-2026. Слова приводит Суспільне Спорт.
Наставник сине-желтых отметил самоотдачу своих подопечных, но указал на потерю концентрации в конце четвертой партии, когда украинские спортсменки лидировали со счетом 18:13, но позволили соперницам перехватить инициативу и закрыть матч.
Я немного расстроен. Не злой, а расстроен — мы заслужили сыграть тай-брейк в этом матче. Моя команда выложилась на максимум против Италии. Мы проиграли 1:3. Некоторые вещи мы сделали неправильно — в концовке четвертого сета потеряли дисциплину, а этого нельзя делать на таком уровне, они быстро нас догнали.
Это урок для нас. У нас есть три матча до конца Лиги наций. Я надеюсь, что этот матч даст моей команде положительные эмоции, потому что нам нужно показать это в следующих матчах.
Следующий матч подопечные Якуба Глушака проведут против сборной Китая 9 июля.
Женская сборная Украины по волейболу проиграла Италии в матче Лиги наций.