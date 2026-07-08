Денис Седашев

Женская сборная Украины по волейболу потерпела поражение от национальной команды Италии со счетом 1:3 (15:25, 25:21, 10:25, 21:25) в первом матче третьей недели Лиги наций-2026.

Наиболее напряженной стала четвертая партия, в которой подопечные Якуба Глушака лидировали со счетом 18:13, однако не удержали преимущество и проиграли сет и матч.

После девяти туров сборная Украины имеет в активе шесть очков и занимает 15-е место в общей таблице. Следующий поединок украинки проведут завтра, 9 июля, против сборной Китая.

Женская сборная Украины по волейболу проведет матчи третьей недели Лиги наций-2026: расписание игр.