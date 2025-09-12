Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник в интервью Суспільне Спорт оценил выступление женской команды Украины на чемпионате мира-2025:

Как выступили? Позитивно. Конечно, я считаю, что мы очень достойно выступили, очень достойно. Не вышли из группы, но я хотел бы увидеть таких смельчаков, которые бы сказали, что мы обязательно выйдем из группы. Я не буду говорить, что я не мечтал об этом. Но мечтать одно, а трезво оценивать – это совсем другое.

Я считаю, что женская сборная сделала качественный шаг вперед. Якуб (Глушак) написал сразу после того, как они не вышли, что президент, извини, наверное, ты хотел другого результата, да и мы хотели. Но я ему ответил, что я в волейболе все же немного разбираюсь и все нормально. Двигаемся шаг за шагом. Выход в Лигу наций – это огромный успех. При всем уважении к другим игровым видам спорта, не знаю, какой (в Украине) с нами сравнить.