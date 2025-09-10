Денис Седашов

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник рассказал о целях национальной мужской сборной перед чемпионатом мира-2025. Украинцы второй раз подряд выступят на мировой первенстве после 24-летнего перерыва. Слова приводит Суспiльне Спорт.

В группе главным фаворитом является сборная Италии, которая занимает второе место в мировом рейтинге. Также соперниками Украины станут Бельгия и Алжир — 17-я и 88-я команды мира соответственно.

Наша задача — выйти из группы. Если не выйдем, трагедии не будет, хотя даже думать об этом не хочется. Это будет удар по амбициям. Михаил Мельник

Он добавил, что главный тренер Рауль Лосано ставит перед командой цель попасть на Олимпиаду-2028.

Для этого не будет отборочных турниров — квалификация происходит по рейтингу. Чтобы попасть в десятку мирового рейтинга, нужно практически все выигрывать. Михаил Мельник

Мельник подчеркнул, что победы на турнирах должны демонстрировать силу Украины и напоминать о её позиции на международной арене, особенно в условиях войны.

