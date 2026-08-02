Сборная Польши по волейболу выиграла Лигу наций-2026, обыграв США в финале.
Поляки защитили чемпионский титул
Фото: en.volleyballworld.com
Мужская сборная Польши по волейболу одержала победу над национальной командой США в финале Лиги наций-2026.
Выиграв первую партию, поляки уступили в двух следующих сетах, однако смогли сравнять счет в четвертой части матча. Судьба золотых наград решилась на тай-брейке, где польская сборная совершила рывок из пяти подряд выигранных очков и довела матч до победы.
Благодаря этой победе сборная Польши успешно защитила чемпионский титул.
Лига наций-2026. Мужчины. Финал
США – Польша – 2:3 (21:25, 25:23, 27:25, 23:25, 10:15)
Украина знает это чувство. Бронзовым призером Лиги наций стала сборная, которая также проиграла Польше.
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