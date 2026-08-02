Денис Седашов

Украинский гребец Игорь Хмара завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в итальянском Варезе.

В финале соревнований мужских одиночек легкого веса украинец финишировал третьим с результатом 6:56.80.

Для Хмары эта медаль стала первой в карьере на уровне чемпионатов Европы. Успех особенно значителен, ведь текущий сезон — дебютный для спортсмена в выступлениях в одиночке (ранее, в 2022 году, он завоевывал «бронзу» чемпионата мира в парной двойке).

Эта награда стала первой для сборной Украины по академической гребле на Евро-2026.

Украинцы завоевали «серебро» чемпионата Европы по академической гребле.