Хмара завоевал бронзу чемпионата Европы-2026 по академической гребле
Для гребца это первая медаль континентального первенства в карьере
Фото: worldrowing
Украинский гребец Игорь Хмара завоевал бронзовую награду на чемпионате Европы по академической гребле, который проходит в итальянском Варезе.
В финале соревнований мужских одиночек легкого веса украинец финишировал третьим с результатом 6:56.80.
Для Хмары эта медаль стала первой в карьере на уровне чемпионатов Европы. Успех особенно значителен, ведь текущий сезон — дебютный для спортсмена в выступлениях в одиночке (ранее, в 2022 году, он завоевывал «бронзу» чемпионата мира в парной двойке).
Эта награда стала первой для сборной Украины по академической гребле на Евро-2026.
Украинцы завоевали «серебро» чемпионата Европы по академической гребле.