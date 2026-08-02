Известный американский тренер Тедди Атлас в выпуске авторской программы The Fight With Teddy Atlas поделился мыслями о потенциальном поединке между Александром Усиком (25-0, 16 KO) и Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 KO).

Аналитик отметил, что несмотря на возраст обоих боксёров и нокаутирующий удар американца, Уайлдер больше не представляет той опасности, которой отличался на пике карьеры:

Риск всегда присутствует. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, есть риск. Уайлдер имеет длинные руки, он высокий, он боксер-супертяжеловес и умеет наносить удары правой рукой. А Усик стареет. Он провел 300 любительских поединков. Он не пропустил много ударов, но что-то все же получил, и с возрастом риск всегда остается.

Но на этом этапе карьеры Уайлдер уже не является такой угрозой, какой был раньше.

Остается вероятность, что он нанесет мощный удар правой, а Усик уже не молод. Эти возможности все еще существуют.