«Усик стареет, но риск остаётся»: Атлас оценил шансы Уайлдера в бою с украинцем
Известный наставник поделился мыслями о возможной встрече украинца и американца
Известный американский тренер Тедди Атлас в выпуске авторской программы The Fight With Teddy Atlas поделился мыслями о потенциальном поединке между Александром Усиком (25-0, 16 KO) и Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 KO).
Аналитик отметил, что несмотря на возраст обоих боксёров и нокаутирующий удар американца, Уайлдер больше не представляет той опасности, которой отличался на пике карьеры:
Риск всегда присутствует. Каждый раз, когда ты выходишь на ринг, есть риск. Уайлдер имеет длинные руки, он высокий, он боксер-супертяжеловес и умеет наносить удары правой рукой. А Усик стареет. Он провел 300 любительских поединков. Он не пропустил много ударов, но что-то все же получил, и с возрастом риск всегда остается.
Но на этом этапе карьеры Уайлдер уже не является такой угрозой, какой был раньше.
Остается вероятность, что он нанесет мощный удар правой, а Усик уже не молод. Эти возможности все еще существуют.
Напомним, именно против Деонтея Уайлдера Александр Усик планирует провести свой заключительный бой в профессиональной карьере.
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