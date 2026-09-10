Плотницкий — об игре сборной Украины: «Играли нормально, разве что в начале сета было немного нервов»
Доигровщик поделился впечатлениями от победы над Израилем в 1-м туре группового этапа Евро-2026
Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победу над Израилем (3-1) в стартовом матче чемпионата Европы-2026. Слова приводит Суспільне Спорт.
Почему? Потому что 3:1. Они хорошо играли, не могу сказать, что мы плохо играли. Просто у них в защите получалось больше выдерживать сами розыгрыши, но в целом 3:1 — мне кажется, каких-то нервов не было, возможно, только в начале сета. А дальше нормально играли, в третьей партии где-то отпустили их, но я даже не помню, когда это было, не переживал по этому поводу. Не думаю, что и команда переживала.
Следующий матч сборная Украины проведет 11 сентября против Северной Македонии.
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