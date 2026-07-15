Лидер национальной сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий прокомментировал победу над командой Ирана (3:0) в начале третьей игровой недели Лиги наций-2026.

В комментарии Суспільне Спорт лидер украинцев отметил хорошую подготовку команды, несмотря на стартовое волнение, и оценил уровень противодействия соперника перед следующим важным матчем против Сербии.

Мне кажется, хорошая игра. Мы здесь уже два дня, провели тренировку. Было видно, что немного нервничали, ведь понимаем ответственность перед страной. Но сегодня сыграли очень хорошо. Было тяжело, а завтра будет еще труднее.

Я очень горд, что команда сыграла именно так, как все настроились. Несмотря на ошибки, мы показали достаточно высокий уровень против Ирана. Они сегодня играли очень хорошо, особенно на подаче, в атаке и на высоких мячах. Поэтому было сложно, а завтра будет еще немного сложнее.