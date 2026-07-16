Украина проиграла Сербии в волейбольной Лиге наций
Следующую игру сине-желтые проведут против Турции
18 минут назадПодписаться в
Фото: en.volleyballworld.co
Мужская сборная Украины по волейболу проиграла национальной команде Сербии в матче Лиги наций. Выиграв первую партию, украинцы уступили в трех следующих сетах.
Лига наций. Мужчины
Сербия — Украина — 3:1 (22:25, 25:17, 25:21, 25:23)
Поражение оставило сборную Украины на шестой строчке в турнирной таблице.
Следующий поединок подопечные украинской сборной проведут против Турции в пятницу, 17 июля, в 17:30.
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