Денис Седашов

Мужская сборная Украины по волейболу начала подготовку к Золотой Евролиге товарищеским матчем против национальной команды Хорватии. Встреча, которая состоялась в словенском Мариборе, завершилась поражением подопечных Рауля Лосано.

Поражение стало следствием отсутствия ключевых игроков. Олег Плотницкий, Юрий Семенюк, Василий Тупчий и Александр Бойко еще не присоединились к команде из-за выступлений за клубы.

Товарищеский матч. 13 мая

Хорватия – Украина – 3:1

В ближайшие дни подопечные Рауля Лосано проведут повторную игру против Хорватии, а 20 мая начнут выступления на товарищеском турнире в Польше.

