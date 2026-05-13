Сборная Украины по волейболу уступила хорватам в контрольном матче.
Подопечные Рауля Лосано проиграли со счётом 1:3
около 1 часа назад
Мужская сборная Украины по волейболу начала подготовку к Золотой Евролиге товарищеским матчем против национальной команды Хорватии. Встреча, которая состоялась в словенском Мариборе, завершилась поражением подопечных Рауля Лосано.
Поражение стало следствием отсутствия ключевых игроков. Олег Плотницкий, Юрий Семенюк, Василий Тупчий и Александр Бойко еще не присоединились к команде из-за выступлений за клубы.
Товарищеский матч. 13 мая
Хорватия – Украина – 3:1
В ближайшие дни подопечные Рауля Лосано проведут повторную игру против Хорватии, а 20 мая начнут выступления на товарищеском турнире в Польше.
Эстафета позора продолжается. Белорусов допустили к еще одному виду спорта на международном уровне.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05