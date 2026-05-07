Денис Седашов

Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в составе Перуджи стал чемпионом Италии сезона-2025/26. В третьем поединке финальной серии его команда победила Лубе Чивитанова со счетом 3:1.

Несмотря на поражение в первом сете (25:27), Перуджа выиграла три следующие партии, завершив серию со счетом 3:0.

Чемпионат Италии Суперлига. Финал. Третий матч

Перуджа – Лубе Чивитанова – 3:1 (25:27, 26:24, 25:22, 25:20)

Для клуба это третий титул в истории, а для Плотницкого — второе золото итальянской Серии А (после сезона-2023/24).

