Плотницкий стал двукратным чемпионом Италии в составе Перуджи
Действующие чемпионы обыграли в финальной серии Лубе Чивитанова
около 2 часов назад
Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий в составе Перуджи стал чемпионом Италии сезона-2025/26. В третьем поединке финальной серии его команда победила Лубе Чивитанова со счетом 3:1.
Несмотря на поражение в первом сете (25:27), Перуджа выиграла три следующие партии, завершив серию со счетом 3:0.
Чемпионат Италии Суперлига. Финал. Третий матч
Перуджа – Лубе Чивитанова – 3:1 (25:27, 26:24, 25:22, 25:20)
Для клуба это третий титул в истории, а для Плотницкого — второе золото итальянской Серии А (после сезона-2023/24).
Семенюк завоевал бронзу ПлюсЛиги. Проект Варшава разгромил Ресовию в четвертом матче.
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код дает скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05