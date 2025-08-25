Молодежная сборная Украины проиграла Франции на чемпионате мира-2025
Следующий матч сине-желтые проведут против Туниса
около 1 часа назад
Молодежная сборная Украины по волейболу в четвертом матче группового этапа чемпионата мира проиграла национальной команде Франции.
Молодежный ЧМ-2025 по волейболу. 4-й тур
Франция – Украина 3:1 (25:20, 25:23, 20:25, 25:17)
Несмотря на неудачу, сине-желтые сохраняют шансы на выход в плей-офф и на данный момент занимают третье место в своей группе.
Последний поединок основного раунда украинцы проведут во вторник, 26 августа, против сборной Туниса.
В предыдущем матче сине-желтые обыграли Индонезию.