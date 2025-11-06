Сборные Украины получили календарь на чемпионат Европы-2026
Мужчины сыграют в группе в Болгарии, женщины – в Чехии
14 минут назад
Определился календарь выступлений сборных на чемпионате Европы-2026 по волейболу. Мужская команда Украины выступит в группе B, матчи которой пройдут в болгарской Софии, а украинские волейболистки в секстете B сыграют в чешском Брно.
Расписание матчей женской команды Украины на Евроволей-2026. Чехия, Брно:
Болгария – Украина, 21 августа в 18:00
Украина – Греция, 22 августа в 17:00
Украина – Австрия, 24 августа в 17:00
Чехия – Украина, 25 августа в 20:00
Украина – Сербия, 27 августа в 17:00
Расписание матчей мужской команды Украины на Евроволей-2026. Болгария, София:
Израиль – Украина, 10 сентября в 19:00
Украина – Северная Македония, 11 сентября в 16:00
Болгария – Украина, 12 сентября в 19:00
Украина – Португалия, 14 сентября в 16:00
Польша – Украина, 15 сентября в 19:00
Напомним, что Балта победила в первом матче в еврокубках.