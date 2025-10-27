Семенюк помог Проекту победить серебряного призера Лиги чемпионов
Клуб из Варшавы в трёх партиях обыграл Алурон Варту Заверце
около 1 часа назад
Фото: ПлюсЛига
Проект во втором туре чемпионата Польши по волейболу обыграл вице-чемпиона Лиги чемпионов Алурон Варту Заверце 3:0. Центральный блокирующий варшавского клуба Юрий Семенюк за игру набрал 7 очков (7 из 10 в атаке).
ПлюсЛига. 2-й тур
Алурон Варта Заверце – Проект 0:3 (20:25, 23:25, 19:25)
Напомним, что Олег Плотницкий с Перуджей выиграл второй матч в чемпионате Италии.
