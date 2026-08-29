Стали известны все пары плей-офф женского Евро-2026 по волейболу
Матчи 1/8 финала пройдут с 30 августа по 1 сентября
Сборная Турции / Фото - Суспільне Спорт
На женском чемпионате Европы-2026 по волейболу определились все участницы 1/8 турнира.
В плей-офф вышли Польша, Турция, Словения, Германия, Сербия, Чехия, Греция, Болгария, Бельгия, Нидерланды, Азербайджан, Португалия, Италия, Франция, Швеция и Хорватия.
Матчи 1/8 финала пройдут с 30 августа по 1 сентября.
Сборная Украины заняла 5-е место в группе и не вышла в следующий раунд.
Пары 1/8 финала женского Евро:
Франция – Греция
Сербия – Хорватия
Турция – Азербайджан
Бельгия – Германия
Чехия – Швеция
Италия – Болгария
Нидерланды – Словения
Польша – Португалия
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