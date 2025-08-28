Главный тренер женской сборной Украины по волейболу Якуб Глушак в интервью Суспільне Спорт после победы в матче против сборной Камеруна (3:0) прокомментировал выступление команды на чемпионате мира-2025.

«Все счастливы, что победили. Возвращаемся домой с хорошим настроением. Довольны, как сражались в течение этого турнира. Они никогда не сдавались, были голодны до результата, боролись за победу. Горжусь этой командой. Хочу поздравить эту команду, они – молодцы.

Камбек после 2:9 с Камеруном? Мы начали не очень хорошо, но в середине сета начали лучше общаться, было лучшее взаимодействие.

Это была не предел для этой группы. У нас нет пределов, мы только начинаем. Нам нужно улучшаться в определенных аспектах игры, но за это лето с этой командой мы проделали отличную работу. Уверен, что в следующем сезоне эта команда будет великолепной, и это будет исторический момент для Украины. Сделаем все возможное, чтобы показать, что Украина может играть в отличный волейбол».