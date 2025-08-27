Нудьга — о выступлении сборной Украины на ЧМ: «Получили бесценный опыт»
В заключительном матче сине-желтые обыграли Камерун
около 2 часов назад
Диагональная нападающая сборной Украины по волейболу Валерия Нудьга поделилась впечатлениями после победы над национальной командой Камеруна на чемпионате мира-2025 в Таиланде. Слова приводит volleyballworld.
Мы проделали большую работу, чтобы одержать эту победу для Украины. Это очень важно для нас. Мы рады быть здесь, так как участие в мировом первенстве — бесценный опыт. Нам удалось хорошо сыграть против одних из сильнейших команд мира. К сожалению, не хватило очков, чтобы продолжить борьбу, но мы получили колоссальный опыт.
Турнирная таблица группы H:
1. Япония – 3 игры, 3 победы, 8 очков
2. Сербия – 3, 2, 6
3. Украина – 3, 1, 4
4. Камерун – 3, 0, 0
Женская сборная Украины досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф ЧМ-2025.
Ранее «сине-желтые» уступили сборным Сербии (0:3) и Японии (2:3).