Диагональный сборной Украины по волейболу Василий Тупчий прокомментировал поражение от команды Болгарии (1:3) в рамках Лиги наций.

Один из лидеров сине-жёлтых призвал спокойно воспринять этот результат и подчеркнул, что команда уже возвращается к тренировочному процессу, чтобы сделать выводы перед стартом заключительной игровой недели. Слова приводит Sport.ua.

Конечно, всегда неприятно проигрывать, но это спорт, поэтому не нужно из этого делать трагедию. Сейчас возвращаемся в Марибор и продолжаем работать – впереди третья неделя Лиги наций. Делаем выводы и идем дальше.

Да, у нас действительно был один выходной, но здесь все в одинаковых условиях. Здесь все в одинаковых условиях, поэтому говорить, что мы там устали или не устали... Физически все было "окей". Лично я не чувствовал сильной усталости. На таких турнирах ты редко можешь сыграть в идеальной форме, чтобы тебе было легко. Большинство игр проходит в физических нагрузках, поэтому – все ок! Все в одинаковых условиях...