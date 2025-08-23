Владимир Кириченко

У бывшего капитана сборной Украины по волейболу Дмитрия Сторожилова обнаружено новообразование в верхней части правого легкого, с высокой вероятностью злокачественного процесса. Об этом сообщил сам Дмитрий на своей странице в Instagram.

«Немного о грустном, но не сдаемся… По результатам обследования у меня обнаружено новообразование в верхней части правого легкого с высокой вероятностью злокачественного процесса. Размеры новообразования – 62х55х60 мм. Нуждаюсь в срочном лечении, которое будет проходить в Германии. Благодарен всем, кто не останется равнодушным».

В составе харьковского Локомотива Сторожилов 7 раз становился чемпионом Украины и 8 раз выигрывал кубок Украины.

Ранее Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Дмитрий Сторожилов (@dmitry_storozhylov)

">сборная Украины определилась с составом на свой первый в 21 веке чемпионат мира.