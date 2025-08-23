У экс-капитана сборной Украины по волейболу обнаружили онкологию
Ему необходимо срочное лечение
У бывшего капитана сборной Украины по волейболу Дмитрия Сторожилова обнаружено новообразование в верхней части правого легкого, с высокой вероятностью злокачественного процесса. Об этом сообщил сам Дмитрий на своей странице в Instagram.
«Немного о грустном, но не сдаемся…
По результатам обследования у меня обнаружено новообразование в верхней части правого легкого с высокой вероятностью злокачественного процесса. Размеры новообразования – 62х55х60 мм.
Нуждаюсь в срочном лечении, которое будет проходить в Германии. Благодарен всем, кто не останется равнодушным».
В составе харьковского Локомотива Сторожилов 7 раз становился чемпионом Украины и 8 раз выигрывал кубок Украины.
